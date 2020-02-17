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Политика Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.

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Общество Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.

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Происшествия Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.