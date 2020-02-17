Экономика

НДН.инфоНДН.инфоРаботающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников. Такой механизм действовал в России до 2016 года.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолец18 февраля в 09:25

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service18 февраля в 06:41

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАСС17 февраля в 13:29

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известия17 февраля в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новости17 февраля в 15:13

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru18 февраля в 01:39

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газета17 февраля в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.
Rambler News Service 09:02
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество

Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
РИА Новости 08:31
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости 07:55
Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Армия и оружие

ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе

REGNUM вчера в 12:46
Армия и оружие

Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 09:25
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку вооруженной оппозиции в Идлибе

Вести.Ru 08:52
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском 07:37
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Политика

В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
РИА Новости 09:10
Политика

Захарова оценила кадровую политику ООН

Россия является недопредставленным в ООН государством, в кадровой политике ООН в целом наблюдается заметный прозападный крен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:42
Происшествия

Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

В Дании задержаны шестеро россиян, их подозревают в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island, сообщили в полиции Копенгагена.
Взгляд.ру 07:15
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес

Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк улетела на отдых

Анна поделилась фотографиями из Рима Напомним, что с тех пор, как в конце лета 2019 годы выяснилось, что Анастасия Заворотник сражается с раком мозга в четвертой стадии, семья актрисы не дает комментариев относительно ее здоровья и почти не выходит на связь с общественностью.
Вокруг ТВ вчера в 07:29
Политика

В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:17
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Политика

Глава МИД КНР ответил на обвинения в «утечке вируса»

Глава ВОЗ не раз заявлял о том, что нет доказательств того, что коронавирус выведен в лабораторных условиях или появился из-за производства биологического оружия, добавил дипломат.
Мой Брянск 09:18
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:09
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Шоу-бизнес

Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву

Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 17:07
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:34
Здоровье

Ученые выяснили, что в большинстве случаев диабет лечат неправильно

Исследование, проведенное американскими учеными-медиками, показало, что жесткий контроль уровня сахара в крови может быть не самой лучшей стратегией терапии диабета 2-го типа.
РИА Новости 04:20
Технологии

Умер Ларри Теслер, создатель функций «копировать», «вставить» для ПК

Американский программист Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет.
Афиша Daily 04:21
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное