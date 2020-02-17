Экономика

НДН.инфоНДН.инфоРаботающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников. Такой механизм действовал в России до 2016 года.
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Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

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Российская газета17 февраля в 12:52
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В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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