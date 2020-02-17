Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаботающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года. Документ опубликован на сайте Госдумы. Отмечается, что закон нацелен на восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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В Госдуму внесен проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известиявчера в 19:23
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РБК вчера в 05:48
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Якубович рассказал о спасении Диброва

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Газета.Ru 02:33
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.
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Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

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Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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Китайский аппарат «Чанъэ-4» вышел из спячки

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Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
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