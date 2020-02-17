Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаботающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года. Документ опубликован на сайте Госдумы. Отмечается, что закон нацелен на восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года.
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Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service06:41

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru01:39

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

РИА Новостивчера в 15:13

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Российская газетавчера в 12:52

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Московский Комсомолецвчера в 12:48
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