Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаботающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года. Документ опубликован на сайте Госдумы. Отмечается, что закон нацелен на восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Московский Комсомолецвчера в 12:48

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Известиявчера в 19:23

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Ридусвчера в 12:47
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