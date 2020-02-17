В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года. Документ опубликован на сайте Госдумы. Отмечается, что закон нацелен на восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года.

Политика Соратник Зеленского заявил о грядущей отставке генпрокурора Рябошапки Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Дубинский заявляет, что поводом для визита генпрокурора Рябошапки 17 февраля в Офис президента Украины, где ему было заявлено о неудовлетворительной работе, стало письмо Рябошапки в парламент с требованием не голосовать за внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №2513 о ворах в законе.

Наука Российские атомщики испытали технологию по извлечению нептуния из облученного ядерного топлива Как сообщили в пресс-службе "ТВЭЛ", полученные результаты помогут в создании промышленной технологии переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива и замыканию ядерного топливного цикла, который будет продемонстрирован на площадке опытного демонстрационного энергетического комплекса на базе реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.

Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.

Политика Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".

Экономика Крупнейший банк Европы сократит 35 000 сотрудников Британский банк HSBC в рамках реорганизации отделений в Европе и США сократит около 35 000 сотрудников, сообщил Financial Times исполняющий обязанности генерального директора банка HSBC Ноэл Куинн.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Общество Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Биатлон Устюгов заявил, что его обвиняют в несуществующем «убийстве» Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, который в 2014 году на Олимпиаде в Сочи победил в составе эстафетного квартета, заявил, что у него несправедливо отбирают медаль за использование допинга.

Шоу-бизнес Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.