Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаботающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года. Документ опубликован на сайте Госдумы. Отмечается, что закон нацелен на восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года.
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Работающим пенсионерам предложили забыть об индексации

Московский Комсомолец09:25

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

ТАССвчера в 13:29

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru01:39

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Известиявчера в 19:23

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

РИА Новостивчера в 15:13

Стали известны детали предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service06:41

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Российская газетавчера в 12:52
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