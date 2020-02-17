В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года. Документ опубликован на сайте Госдумы. Отмечается, что закон нацелен на восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года.

Спорт Устюгов может сняться со «Ски Тура» Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.

Общество Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных Банк России планирует совместно с Минкомсвязью и Роскомнадзором усилить защиту персональных данных россиян, свои предложения регулятор направит в ведомства в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Технологии Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.

Общество Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Общество Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.

Общество Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.

Авто В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).