Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки

На работников, трудящихся в удаленном режиме, могут распространить выплату северных надбавок. Это уже обсуждает рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе. Проблема из категории важнейших.