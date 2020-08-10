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Российская газета
Российская газета

Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки

На работников, трудящихся в удаленном режиме, могут распространить выплату северных надбавок. Это уже обсуждает рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе. Проблема из категории важнейших.В источнике
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Известия

Следующая — дистанция: в законе об удаленке могут учесть северные надбавки

Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме.
Известия17:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Законопроект об «удаленке» могут дополнить положением о северных надбавках

Коммерсантъ23:51
РБК

СМИ узнали о возможном начислении северных надбавок работникам удаленки

РБК22:28
Телеканал 360°

В Госдуме обсудили учет северных надбавок для удаленных работников

Телеканал 360°18:15
URA.Ru

Выплату северных надбавок хотят распространить на удаленку

URA.Ru21:52
ТАСС

«Известия»: выплаты северных надбавок могут распространить на работающих удаленно россиян

ТАСС19:03
Известия

В законе об удаленке могут учесть надбавки за работу на Севере

Известия20:32
Lenta.ru

Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки

Lenta.ru22:03

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских Вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн - 3,65 млн рублей Голливудская лента "Неистовый" (Unhinged) стала лидером проката в России, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные.
Толк02:24
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«Эффект Вагнера»: Лукашенко победил в пользу Москвы

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Свободная Пресса01:09
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

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