Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
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Официально на Крайнем Севере живет чуть больше 11,5 миллиона человек (8 % населения России), но еще не менее 1,5 млн россиян работают на Севере вахтовым методом. Все они получают к зарплате районный коэффициент и северные надбавки, достигающие 100% к зарплате.В источнике
С чего всё началось
Следующая — дистанция: в законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме.
Известия17:01
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