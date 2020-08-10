Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки

Официально на Крайнем Севере живет чуть больше 11,5 миллиона человек (8 % населения России), но еще не менее 1,5 млн россиян работают на Севере вахтовым методом. Все они получают к зарплате районный коэффициент и северные надбавки, достигающие 100% к зарплате.