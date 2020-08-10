Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки

Официально на Крайнем Севере живет чуть больше 11,5 миллиона человек (8 % населения России), но еще не менее 1,5 млн россиян работают на Севере вахтовым методом. Все они получают к зарплате районный коэффициент и северные надбавки, достигающие 100% к зарплате.В источнике
С чего всё началось
Известия

Следующая — дистанция: в законе об удаленке могут учесть северные надбавки

Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме.
Известия17:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Законопроект об «удаленке» могут дополнить положением о северных надбавках

Коммерсантъ23:51
РБК

СМИ узнали о возможном начислении северных надбавок работникам удаленки

РБК22:28
Телеканал 360°

В Госдуме обсудили учет северных надбавок для удаленных работников

Телеканал 360°18:15
URA.Ru

Выплату северных надбавок хотят распространить на удаленку

URA.Ru21:52
ТАСС

«Известия»: выплаты северных надбавок могут распространить на работающих удаленно россиян

ТАСС19:03
Известия

В законе об удаленке могут учесть надбавки за работу на Севере

Известия20:32
Lenta.ru

Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки

Lenta.ru22:03

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
407

Певица Земфира даст концерт на Гран-при России «Формулы-1» в Сочи

Певица Земфира будет хэдлайнером музыкальной программы Гран-при России "Формулы-1", которое пройдет в Сочи на трассе в Олимпийском парке, сообщается в пресс-релизе промоутера соревнований АНО "РОСГОНКИ".
РИА Новости03:24

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
26

Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
11

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
417

Ford Focus остался самым продаваемым авто с пробегом в Москве

По данным аналитиков «АвтостатИнфо», самой перепродаваемой моделью в российской столице стал Ford Focus, который за период с января по июнь 2020 года сменил своих владельцев 2 762 раза, что на 28% меньше, чем за тот же период прошлого года.
SpeedMe02:29

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
91

Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» в участии в допинг-программе

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выразил мнение, что бывший глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов мог иметь прямое отношение к допинг-программе, которая, по мнению Родченкова, существовала в российском спорте.
РБК спортвчера в 05:51