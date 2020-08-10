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Lenta.ru
Lenta.ru

Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки

Рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе, обсуждает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Известия

Следующая — дистанция: в законе об удаленке могут учесть северные надбавки

Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: выплаты северных надбавок могут распространить на работающих удаленно россиян

ТАСС19:03
Lenta.ru

Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки

Lenta.ru22:03
URA.Ru

Выплату северных надбавок хотят распространить на удаленку

URA.Ru21:52
РБК

СМИ узнали о возможном начислении северных надбавок работникам удаленки

РБК22:28
РЕН ТВ

В законе об удаленной работе могут учесть северные надбавки

РЕН ТВ18:54
Известия

В законе об удаленке могут учесть надбавки за работу на Севере

Известия20:32
Телеканал 360°

В Госдуме обсудили учет северных надбавок для удаленных работников

Телеканал 360°18:15

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
2K

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Росстат представил данные об умерших от коронавируса новосибирцах

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса на территории России, данные отличаются от тех, что публикует оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирсквчера в 07:49

В Иране призвали поддержать племена, выступившие против США в Сирии

Народное сопротивление поддерживаемым США курдским силам на востоке Сирии может положить конец американскому присутствию в регионе, заявил бывший иранский дипломат Сейед Хади Афгахи 7 августа новостному агентству Sputnik International.
ИА Красная Весна8 августа в 03:06

Названы востребованные новые профессии

В ближайшие шесть–десять лет в каждой шестой компании (16% организаций) ожидают появления новых профессий, рассказала директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
Известия22:40
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Россияне стали меньше покупать алкоголь

На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия21:54
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