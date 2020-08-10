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Lenta.ru
Lenta.ru

Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки

Рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе, обсуждает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Известия

Следующая — дистанция: в законе об удаленке могут учесть северные надбавки

Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме.
Известия17:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Законопроект об «удаленке» могут дополнить положением о северных надбавках

Коммерсантъ23:51
РБК

СМИ узнали о возможном начислении северных надбавок работникам удаленки

РБК22:28
URA.Ru

Выплату северных надбавок хотят распространить на удаленку

URA.Ru21:52
Lenta.ru

Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки

Lenta.ru22:03
ТАСС

«Известия»: выплаты северных надбавок могут распространить на работающих удаленно россиян

ТАСС19:03
Известия

В законе об удаленке могут учесть надбавки за работу на Севере

Известия20:32
Телеканал 360°

В Госдуме обсудили учет северных надбавок для удаленных работников

Телеканал 360°18:15

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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МВД Белоруссии утверждает, что ситуация с многочисленными протестами находится под контролем

В ЦИКе Белоруссии утверждают, что на закрытых участках действующий президент Александр Лукашенко набрал 81% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская – 8%. Ночью Тихановская призвала силовиков остановить насилие в отношении граждан.
Эхо Москвы00:03