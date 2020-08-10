Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки
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Рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе, обсуждает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Следующая — дистанция: в законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме.
Известия17:01
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