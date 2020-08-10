Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки

Рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе, обсуждает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.