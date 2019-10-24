с чего всё началось

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец. Видео инцидента опубликовано пользователями социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как животное выполняет команды дрессировщика, а затем внезапно нападает на него, валит на землю и пытается грызть.

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

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