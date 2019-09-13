Экономика

RT на русскомRT на русскомЗарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году

РИА Новости04:44

В России проиндексируют зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников

ТАСС04:24

Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году

RT на русском04:43

Как вырастут зарплаты бюджетников в 2020 году

Российская газета04:44

Голикова: работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%

Московский Комсомолец05:01

В следующем году бюджетникам проиндексируют зарплату

Life.ru04:31

Зарплаты бюджетников проиндексируют в 2020 году. Тех, кто не вошел в майские указы

Фонтанка.Ру05:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Шоу-бизнес

Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

REGNUM 06:20
Экономика

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке

Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Политика

Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru вчера в 08:03
Музыка

Билли Айлиш стала участницей программы «Вечерний Ургант»

ИА "Ореанда-Новости" Американская исполнительница Билли Айлиш стала гостьей телевизионного шоу под названием «Вечерний Ургант».
Ореанда-Новости 10 сентября в 09:36
Политика

Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, иначе можно не получить помилование.
Вести.Ru 02:42
Кино

HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов

Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 06:08
Происшествия

В Ереване отпустили обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ

Россия разыскивает его в связи с расследованием убийства у ресторана экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Росбалт 05:33
Недвижимость

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%

К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 05:25
Единоборства

Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3-4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Футбол

База «Анжи» была обстреляна неизвестными

База футбольного клуба «Анжи» была обстреляна во время выступлений за махачкалинский клуб вратаря Ильи Абаева.
МК-Спорт 03:34
Происшествия

У берегов США перевернулось судно с 4 тысячами автомобилей на борту

Грузовой корабль Golden Ray с более чем четырьмя тысячами автомобилей на борту перевернулся в Атлантическом океане у берегов американского штата Джорджия.
AutoNews 11 сентября в 10:05
Политика

В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Армия и оружие

Лавров: Война в Сирии действительно закончилась

Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, война там действительно закончилась.
Российская газета вчера в 21:48
Политика

Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Культура

В Оренбург прибудут картины из Эрмитажа

Стоит отметить, что такая выставка пройдет в Оренбурге впервые.
Телеканал UTV 06:38
Кино

Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»

Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь Евгения Осина.
Телепрограмма вчера в 04:36
Футбол

Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт 05:07
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Авто

Названы самые популярные подержанные машины в Москве по итогам августа

Известия 05:34
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия 11 сентября в 06:28
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости вчера в 09:01
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное