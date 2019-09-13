Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.

Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году

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