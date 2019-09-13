Экономика
RT на русскомЗарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
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Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru вчера в 08:03
Музыка
Билли Айлиш стала участницей программы «Вечерний Ургант»
ИА "Ореанда-Новости" Американская исполнительница Билли Айлиш стала гостьей телевизионного шоу под названием «Вечерний Ургант».
Ореанда-Новости 10 сентября в 09:36
Политика
Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, иначе можно не получить помилование.
Вести.Ru 02:42
Кино
HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов
Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 06:08
Происшествия
В Ереване отпустили обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ
Россия разыскивает его в связи с расследованием убийства у ресторана экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Росбалт 05:33
Недвижимость
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%
К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 05:25
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3-4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Футбол
База «Анжи» была обстреляна неизвестными
База футбольного клуба «Анжи» была обстреляна во время выступлений за махачкалинский клуб вратаря Ильи Абаева.
МК-Спорт 03:34
Происшествия
У берегов США перевернулось судно с 4 тысячами автомобилей на борту
Грузовой корабль Golden Ray с более чем четырьмя тысячами автомобилей на борту перевернулся в Атлантическом океане у берегов американского штата Джорджия.
AutoNews 11 сентября в 10:05
Политика
В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Армия и оружие
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась
Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, война там действительно закончилась.
Российская газета вчера в 21:48
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Культура
В Оренбург прибудут картины из Эрмитажа
Стоит отметить, что такая выставка пройдет в Оренбурге впервые.
Телеканал UTV 06:38
Кино
Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»
Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь Евгения Осина.
Телепрограмма вчера в 04:36
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия 11 сентября в 06:28
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42