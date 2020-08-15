Работники гостелевидения Белоруссии начнут забастовку 17 августа
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Информация о забастовке подтверждается также из других источников, отмечает издание Хартия'97. Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает TUT.BY.В источнике
С чего всё началось
Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает TUT.BY
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Белтелерадиокомпания на грани забастовки – обещают с понедельника честные новости
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:56