Работники гостелевидения Белоруссии начнут забастовку 17 августа

Информация о забастовке подтверждается также из других источников, отмечает издание Хартия'97. Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает TUT.BY.