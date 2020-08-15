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Новые Известия
Новые Известия

Работники гостелевидения Белоруссии начнут забастовку 17 августа

Информация о забастовке подтверждается также из других источников, отмечает издание Хартия'97. Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает TUT.BY.В источнике
С чего всё началось
Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает TUT.BY
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Новые Известиявчера в 11:43
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БИЗНЕС Online

Белтелерадиокомпания на грани забастовки – обещают с понедельника честные новости

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:56
URA.Ru

Госжурналисты Беларуси грозят забастовкой. «С понедельника пойдут честные новости»

URA.Ruвчера в 12:27
Новые Известия

Работники гостелевидения Белоруссии начнут забастовку 17 августа

Новые Известиявчера в 11:43
КП - Беларусь

Сотрудники Белтелерадиокомпании сказали, что им надоело выпускать однобокие новости: с 17 августа планируют забастовку

КП - Беларусьвчера в 15:44

Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

Салон представительского седана оказался полностью раскрыт до премьеры: детальной съёмкой поделилась пресс-служба Daimler, а оценить внутреннее убранство целиком позволили другие изображения из фирменной галереи.
Motorвчера в 11:18
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
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В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
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Лукашенко отказался отделять Россию от Запада

Президент напомнил, как после распада Советского Союза вынашивались планы по формированию Балто-Черноморского региона с участием Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии, который служил бы своего рода санитарным кордоном для отделения России от западных стран.
Российский Диалогвчера в 15:43
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