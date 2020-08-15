Работники гостелевидения Белоруссии начнут забастовку 17 августа

Встречу с сотрудниками Белтелерадиокомпании Наталья Кочанова начала с того, что 80% населения на выборах проголосовало за Лукашенко, После этих слов те, кто не голосовал за Лукашенко, стали поднимать руки.