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Новые Известия
Новые Известия

Работники гостелевидения Белоруссии начнут забастовку 17 августа

Встречу с сотрудниками Белтелерадиокомпании Наталья Кочанова начала с того, что 80% населения на выборах проголосовало за Лукашенко, После этих слов те, кто не голосовал за Лукашенко, стали поднимать руки.В источнике
С чего всё началось
Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает TUT.BY
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Новые Известиявчера в 11:43
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БИЗНЕС Online

Белтелерадиокомпания на грани забастовки – обещают с понедельника честные новости

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:56
URA.Ru

Госжурналисты Беларуси грозят забастовкой. «С понедельника пойдут честные новости»

URA.Ruвчера в 12:27
Новые Известия

Работники гостелевидения Белоруссии начнут забастовку 17 августа

Новые Известиявчера в 11:43
News.ru

Сотрудников минского телецентра вызвали на экстренное совещание

News.ruвчера в 12:09
КП - Беларусь

Сотрудники Белтелерадиокомпании сказали, что им надоело выпускать однобокие новости: с 17 августа планируют забастовку

КП - Беларусьвчера в 15:44

Глава ЦИК Белоруссии признала запись видео Тихановской из ее кабинета

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина признала, что Светлана Тихановская, кандидат в президенты республики, записывала своё видеообращение к жителям страны из её кабинета в ЦИК.
Общественная служба новостей14 августа в 14:26
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Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufaвчера в 10:18
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Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новостивчера в 15:41