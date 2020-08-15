Работники гостелевидения Белоруссии начнут забастовку 17 августа
Смотрите также
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
Как родилась знаменитая фраза после посадки самолёта A321
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Скончалась заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
ЦСКА победил «Тамбов» в матче второго тура РПЛ
Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
В Петербурге автомобиль сбил инспектора ГИБДД
Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе
Минобороны США подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО
Глава ЦИК Белоруссии признала запись видео Тихановской из ее кабинета
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
США одобрили продажи 90 истребителей F-16 на $62 млрд
Работавшие в Ливане специалисты МЧС вернулись в Россию
Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Встречу с сотрудниками Белтелерадиокомпании Наталья Кочанова начала с того, что 80% населения на выборах проголосовало за Лукашенко, После этих слов те, кто не голосовал за Лукашенко, стали поднимать руки.В источнике
С чего всё началось
Сотрудников Белтелерадиокомпании срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает TUT.BY
.
Подробнее о событии
Белтелерадиокомпания на грани забастовки – обещают с понедельника честные новости
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:56