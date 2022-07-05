Будьте в Плюсе

Работники нефтегазовой сферы Норвегии объявили забастовку ради повышения зарплат

Как передает агентство Reuters, забастовка началась с целью повышения заработной платы сотрудников, работающих в нефтегазовой сфере.
Комсомольская правда
Из-за забастовки норвежская нефтегазовая компания Equinor приостановила работу трех месторождений в Северном море.
BaltNews Латвия
По планам бастующих, с 6 июля к забастовке присоединятся работники с трех других месторождений.
ТАСС
В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

На нефтегазовых месторождениях Норвегии начались массовые забастовки
Readovka News01:13
В Норвегии началась акция протеста работников нефтегазовой отрасли
REGNUM23:51
В Норвегии 5 июля начнется забастовка газовиков
ИА Красная Веснавчера в 04:59
Забастовка работников нефтегазовой сферы началась в Норвегии
Взгляд.ру19:53
Работники нефтегазовой сферы Норвегии устроили забастовку из-за низких зарплат
Live2419:17
В Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой сферы
ТАСС18:50
В Норвегии начали бастовать работники нефтегазовой сферы
Московский Комсомолец22:22

Интересное

Путин подписал указ о репатриации валюты

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ.
ТАСС11:04

Алиханов рассматривает полный запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику

Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию может стать одним из возможных шагов в ответ на ограничения по транзиту в Калининградскую область, заявил глава региона Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости12:15

Кирьоса вызвали в суд прямо во время Уимблдона. Его обвинили в нападении на девушку

«Полиция ACT может подтвердить, что 27-летний Кирьос должен предстать перед судом 2 августа по одному обвинению в нападении после инцидента в декабре 2021 года», — говорится в заявлении полиции.
Чемпионат11:00

Politico: Пентагон планирует использовать воздушные шары для отслеживания ракет России

В Пентагоне намерены использовать воздушные шары для отслеживания российских и китайских гиперзвуковых ракет.
RT на русском11:23

МИД Норвегии: договор о сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
РИА Новости10:59

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подтвердила, что уехала из страны из-за угроз в свой адрес

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила РИА Новости, что покинула страну из-за постоянно поступающих в ее адрес угроз убийством.
РИА Новости12:39

Глава Минприроды Камчатки Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой»

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.
Lenta.ru06:45

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели десятилетней девочки при обстреле ВСУ

Ребенок стал жертвой артобстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
РИА Новости09:56

Крупнейший японский банк MUFG скупит у компаний запасы непроданных товаров

По данным японского агентства Nikkei, крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), создаст специальное подразделение MUFG Trading, которое будет заниматься закупкой у производственных компаний товарных запасов, которые они не могут продать и которые им уже негде хранить.
Коммерсантъ12:36

Верховный комиссар ООН Бачелет обеспокоилась арестами на Украине за поддержку России

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность данными о более чем тысяче арестов СБУ за "поддержку России" с возможными нарушениями прав человека, сообщается на сайте агентства.
РИА Новости11:13