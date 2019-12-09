Общество

RT на русскомRT на русскомРаботники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

Администрация одной из школ в Татарстане устроила корпоративный выезд в Объединённые Арабские Эмираты на средства, собранные с родителей учащихся. Об этом сообщил прокурор республики Илдус Нафиков.
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ТОП-5 новостей: Путин и Зеленский проведут первые переговоры, а Казань приняла флаг чемпионата Европы-2021 по плаванию

Республика Татарстан10:13

Педагоги элитной казанской школы за счет родителей учеников устроили себе корпоратив в ОАЭ

КП - Казань05:48

«Мы не принимаем от родителей никаких денег»: директор элитной казанской гимназии № 19 не признает претензии прокуратуры по поводу поездки в Эмираты

Вечерняя Казань09:06

В Татарстане педагоги отправились на отдых в ОАЭ за счет родительских взносов

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Более 50 млн рублей за пару лет собрали с родителей в казанской гимназии

Казанский репортер08:24

В Казани гимназия №19 за пару лет собрала с родителей 50 млн рублей

Реальное время02:59

Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ на средства, собранные с родителей

Татар-информ02:52
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

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Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

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Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Газета.Ru 14:12
Политика

Путин впервые встретится с Зеленским в двустороннем формате

Встреча президентов Украины и России состоится в Париже после переговоров в «нормандском формате», сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
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Общество

В России могут появиться электронные договоры купли-продажи авто

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Политика

В Париже началась встреча Путина и Зеленского

В Париже после переговоров «нормандской четвёрки» стартовала первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года «антироссийской истерией».
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Политика

Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Политика

Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Общество

В ГИБДД назвали регионы, где увеличилось количество ДТП

ГИБДД назвала 35 субъектов страны, в которых наблюдается увеличение количества ДТП, погибших и пострадавших.
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Сергей и Тата Бондарчук разводятся после 7 лет брака

Напомним, что за прошедшие годы в семье Бондарчуков произошло много изменений. Развелись и родители Сергея — Федор и Светлана.
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Космос

NASA отправит к Луне женские манекены

Цель трехнедельного полета – протестировать надежность противорадиационных жилетов, которые создавались специально для женщин, отправляющихся а Луне, пишет портал Space.com.
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Авто

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Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
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Общество

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Политика

Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
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Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
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Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Политика

Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения.
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Гаттузо согласовал контракт с «Наполи» на 1,5 года

Гаттузо, последним местом работы которого был «Милан», согласовал с «Наполи» 18-месячный контракт.
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Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию

Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
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Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
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Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Эксперты подсчитали, что в среднем в первом полугодии промышленные потребители, подключенные на высоком уровне к распределительной сети, платят за электричество, включая налоги, семь центов за один киловатт-час.
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СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения

Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
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Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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РБК 14:38
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Рустам Нургалиевич Минниханов
Российский политик
Российский политик. Президент Татарстана с 25 марта 2010. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», председатель совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим», председатель попечительского совета футбольного клуба Рубин.
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