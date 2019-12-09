Общество
RT на русскомРаботники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Администрация одной из школ в Татарстане устроила корпоративный выезд в Объединённые Арабские Эмираты на средства, собранные с родителей учащихся. Об этом сообщил прокурор республики Илдус Нафиков.
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Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Политика
«Нормандская четверка» прервала саммит ради встречи Путина с Зеленским
Лидеры «нормандской четверки» прервали саммит ради отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Политика
Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах
Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Политика
Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
Политика
Михеев прокомментировал свое видение Нормандского формата
Правда, как считает политический эксперт Сергей Михеев, никаких серьезных сдвигов не предвидится, что, возможно, даже к лучшему.
Политика
Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас
Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
Политика
В Париже завершились переговоры в нормандском формате
В Елисейском дворце в Париже завершились переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Космос
На обратной стороне Луны появились странные объекты
Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Авто
Новый Toyota RAV4 стал «Автомобилем года в Японии»
Впервые за несколько последних лет лучшим автомобилем в «Стране восходящего солнца» стал представитель местного автопроизводителя – Toyota RAV4 пятой генерации.
Футбол
«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии
Финансы
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки
Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Здоровье
Два подростка скончались в центре Блохина
Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
Кино
Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»
Хоккей
Гулявцев: не привык обвинять игроков, но «Амуру» не хватает мастерства
Игрокам не хватает мастерства и хладнокровия. Но я не привык обвинять игроков, потому что их уважаю, потому что сам был в их шкуре.