Общество

RT на русскомRT на русскомРаботники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

Администрация одной из школ в Татарстане устроила корпоративный выезд в Объединённые Арабские Эмираты на средства, собранные с родителей учащихся. Об этом сообщил прокурор республики Илдус Нафиков.
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«Сколько можно кошмарить родителей?!»: Нафиков устроил разнос минобрнауки

БИЗНЕС Online11:00

В Казани гимназия №19 за пару лет собрала с родителей 50 млн рублей

Реальное время02:59

Более 50 млн рублей за пару лет собрали с родителей в казанской гимназии

Казанский репортер08:24

В Татарстане педагоги отправились на отдых в ОАЭ за счет родительских взносов

НТР06:00

Педагоги элитной казанской школы за счет родителей учеников устроили себе корпоратив в ОАЭ

КП - Казань05:48

«Мы не принимаем от родителей никаких денег»: директор элитной казанской гимназии № 19 не признает претензии прокуратуры по поводу поездки в Эмираты

Вечерняя Казань09:06

Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ на средства, собранные с родителей

Татар-информ02:52
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

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«Нормандская четверка» прервала саммит ради встречи Путина с Зеленским

Лидеры «нормандской четверки» прервали саммит ради отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.
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ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру 05:48
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Политика

Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
Life.ru 18:11
Политика

«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах

Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Известия 18:14
Политика

Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
РЕН ТВ 18:13
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
Политика

Михеев прокомментировал свое видение Нормандского формата

Правда, как считает политический эксперт Сергей Михеев, никаких серьезных сдвигов не предвидится, что, возможно, даже к лучшему.
Planet Today 06:48
Политика

Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас

Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
РИА Новости 18:30
Политика

В Париже завершились переговоры в нормандском формате

В Елисейском дворце в Париже завершились переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате.
RT на русском 17:16
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews 14:49
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
РИА Новости 18:30
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Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
ГЛАС.RU 02:10
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

RT на русском 04:55
Космос

На обратной стороне Луны появились странные объекты

Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
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Общество

Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

ТАСС 17:28
Политика

Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Газета.Ru 05:45
Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
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Новый Toyota RAV4 стал «Автомобилем года в Японии»

Впервые за несколько последних лет лучшим автомобилем в «Стране восходящего солнца» стал представитель местного автопроизводителя – Toyota RAV4 пятой генерации.
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«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии

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Финансы

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Хоккей

СКА выиграл 11-й матч подряд, победив по буллитам московское «Динамо»

Sports.ru 14:00
Политика

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
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Два подростка скончались в центре Блохина

Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
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Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»

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Игрокам не хватает мастерства и хладнокровия. Но я не привык обвинять игроков, потому что их уважаю, потому что сам был в их шкуре.
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