Общество

RT на русскомRT на русскомРаботники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

Администрация одной из школ в Татарстане устроила корпоративный выезд в Объединённые Арабские Эмираты на средства, собранные с родителей учащихся. Об этом сообщил прокурор республики Илдус Нафиков.
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ТОП-5 новостей: Путин и Зеленский проведут первые переговоры, а Казань приняла флаг чемпионата Европы-2021 по плаванию

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Педагоги элитной казанской школы за счет родителей учеников устроили себе корпоратив в ОАЭ

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«Мы не принимаем от родителей никаких денег»: директор элитной казанской гимназии № 19 не признает претензии прокуратуры по поводу поездки в Эмираты

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В Казани гимназия №19 за пару лет собрала с родителей 50 млн рублей

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Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ на средства, собранные с родителей

Татар-информ02:52
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Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.
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Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
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Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.
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В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
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Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

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Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
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Российский политик
Российский политик. Президент Татарстана с 25 марта 2010. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», председатель совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим», председатель попечительского совета футбольного клуба Рубин.
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