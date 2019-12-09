Общество
RT на русскомРаботники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Администрация одной из школ в Татарстане устроила корпоративный выезд в Объединённые Арабские Эмираты на средства, собранные с родителей учащихся. Об этом сообщил прокурор республики Илдус Нафиков.
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Политика
Зеленский хотел сесть на место Путина
Фигурное катание
Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу
Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
Спорт
WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг
Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.
Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Общество
В 2020 году мобильная связь в России может подорожать почти на 20%
Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете, — говорится в сообщение агентства.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Спорт
Родченков: Россия понесёт заслуженное наказание за допинговые грехи
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о решении исполнительного комитета ВАДА о санкциях в отношении России, принятом 9 декабря.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится
Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Список 10 худших фильмов уходящего года представили кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман из издания Variety.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Политика
США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы
Минфин США принял решение ввести санкции в рамках «глобального акта Магнитского» против 17 человек, среди которых граждане Сербии и Венесуэлы.
Кино
«Холодное сердце-2» вторую неделю подряд лидирует в прокате в России
За уик-энд анимационная лента заработала 423,5 млн рублей. При этом общие сборы составили 1,47 млрд рублей.
Политика
Порошенко забросали яйцами на майдане
Спорт
Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.