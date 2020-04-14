Общество
InkazanРаботники старше 65 лет смогут оформить онлайн-больничный
Как отметил глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, сегодня граждане в возрасте от 65 лет, которые не могут работать удаленно, должны получать компенсацию за вынужденное нахождение дома. При этом для получения средств по больничному никакие бумажные документы не нужны.
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Работающие пенсионеры могут выйти на оплачиваемый больничный во время самоизоляции
ИА СИА-Пресс14 апреля в 01:45
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Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
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Ученые обнаружили эту планету, названную Kepler-1649c, когда просматривали старые наблюдения Кеплера, который агентство вывело из эксплуатации в конце 2018 года.
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ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе
Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Хоккей
Игорь Никитин: «Я бы хотел, чтобы Попов остался в ЦСКА. Вопрос – в деньгах и потолке зарплат»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что хотел бы сохранить в команде нападающего Александра Попова.
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Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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МИД заподозрил лаборатории США в разработке смертельных патогенов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории за пределами США могут заниматься разработкой смертельных патогенов.
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В сети появился тизер сериала «Перри Мэйсон» от Роберта Дауни-младшего. В основе сериала лежит серия романов Эрла Стэнли Гарднера.
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Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом.
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Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
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Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ вчера в 17:01
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета
Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
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Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
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Необычный эксперимент проведен для спасения Большого Барьерного рифа
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 апреля
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 26 апреля 2020 года, об этом сообщает оперативный штаб.
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В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
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Дочь Мерьем Узерли «взорвала» турецкие соцсети
Согласно распространенному сообщению, артистка поделилась совместным фото с дочерью, которое буквально «взорвало» сеть.
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