Как отметил глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, сегодня граждане в возрасте от 65 лет, которые не могут работать удаленно, должны получать компенсацию за вынужденное нахождение дома. При этом для получения средств по больничному никакие бумажные документы не нужны.

Общество В России для пациентов с коронавирусом перепрофилируют еще 44 учреждения Минздрав РФ планирует перепрофилировать для приема пациентов с коронавирусом еще 44 учреждения за пределами Москвы, сообщил в пятницу глава министерства Михаил Мурашко на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах.

Политика Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.

Шоу-бизнес Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса. 7

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 219

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Политика МИД заподозрил лаборатории США в разработке смертельных патогенов Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории за пределами США могут заниматься разработкой смертельных патогенов. 2

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