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РИА Новости
РИА Новости

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

Работники вышли к заводоуправлению и скандируют: "Требуем национальную забастовку!" Ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.В источнике
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Московский Комсомолец

Работники БелАЗа потребовали отставки Лукашенко

Московский Комсомолец06:33
ТАСС

СМИ: несколько сотен работников завода «Белаз» вышли на митинг

ТАСС06:50
РИА Новости

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

РИА Новости06:43
Коммерсантъ

Сотрудники БелАЗа вышли на акцию протеста

Коммерсантъ06:51
Эхо Москвы

В Белоруссии проходят забастовки против итогов президентских выборов

Эхо Москвы07:07
Дождь

Рабочие БелАЗа объявили забастовку и скандируют «Уходи!»

Дождь06:55
РБК

На БелАЗе заявили о встрече с работниками после сообщений о забастовке

РБК05:49

ВЦИОМ попросил россиян оценить ситуацию в Белоруссии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, в рамках которого узнал об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в этом государстве.
Аргументы и Факты06:38

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
8

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Глава участковой комиссии в Витебске признал фальсификацию в пользу Лукашенко

Председатель участковой избирательной комиссии №25 в Витебске Сергей Питаленко заявил, что под давлением переписал протокол выборов президента Беларуси на своем участке после голосования 9 августа в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
NewsFrol04:12
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Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
РИА Новости07:05
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