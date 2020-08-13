Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
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Работники вышли к заводоуправлению и скандируют: "Требуем национальную забастовку!" Ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.В источнике
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