Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
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Руководство "БелАЗ" опровергло информацию о забастовке, пояснив, что прошла встреча с рабочими предприятия, чтобы обсудить происходящие в Беларуси события.В источнике
С чего всё началось
Работники настаивают на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия, а также вывода силовиков из Жодино — города, в котором находится предприятие, сообщает
«Sputnik Беларусь».
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