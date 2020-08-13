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РИА Новости
РИА Новости

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

Работники вышли к заводоуправлению и скандируют: "Требуем национальную забастовку!" Ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.В источнике
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Эхо Москвы

Тысячи людей в эти минуты выходят на очередные акции протеста в Минске против итогов выборов президента Белоруссии

Эхо Москвы11:07
Известия

Работники БелАЗа потребовали провести национальную забастовку

Известия08:00
ТАСС

СМИ: сотрудники «Белаза» вернулись на рабочие места

ТАСС08:05
Коммерсантъ

Последние данные по протестам в Белоруссии

Коммерсантъ07:56
РИА Новости

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

РИА Новости06:43
Дождь

Рабочие БелАЗа объявили забастовку и скандируют «Уходи!»

Дождь06:55
Life.ru

Лайф узнал, чего требуют протестующие сотрудники БелАЗа

Life.ru06:52

Агрокомплекс Ткачева решил выпускать мороженое

Текущий объем продаж сегодняшнего лидера по производству мороженого - компании Unilevel - составляет порядка 37 тыс. тонн, его доля рынка – около 13%, на втором месте группа "Ренна" (выпускает мороженое под брендом "Коровка из Кореновки" - ИФ), у них доля – 11-12%.
Интерфакс08:41
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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