с чего всё началось

В Белоруссии в городе Жодино на заводе БелАЗ началась забастовка рабочих. Об этом сообщает с места событий корреспондент Sputnik Беларусь.

Политика Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан». 834

Общество Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом. 270

Общество Московским учащимся пропишут время входа и выхода из школ В департаменте образования и науки Москвы сообщили, что для параллелей классов в столичных школах пропишут время входа и выхода из здания.

Происшествия В Ивановской области трактор повредил газопровод В Приволжском районе Ивановской области трактор повредил газопровод, машина и находящаяся вблизи опора ЛЭП загорелись.

Энергетика Средняя стоимость бензина в РФ за неделю выросла на 2 копейки Средняя потребительская цена на бензин в РФ с 3 по 9 августа 2020 года выросла на 2 копейки.

Экономика Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.

Происшествия В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. 70

Футбол Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку Фанаты московского "Торпедо" призвали Сергея Игнашевича уйти в отставку с поста наставника команды.

Футбол «Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне» Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает варианты трансфера нападающего Криштиану Роналду, сообщает испанский журналист Гильермо Балаге в подкасте BBC 5 Live Sport в Twitter.

Политика Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2,2K