Общество

МонаВистаМонаВистаРаботники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

В Белоруссии в городе Жодино на заводе БелАЗ началась забастовка рабочих. Об этом сообщает с места событий корреспондент Sputnik Беларусь.
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Работники настаивают на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия, а также вывода силовиков из Жодино — города, в котором находится предприятие, сообщает
 «Sputnik Беларусь».
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