Общество
МонаВистаРаботники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
В Белоруссии в городе Жодино на заводе БелАЗ началась забастовка рабочих. Об этом сообщает с места событий корреспондент Sputnik Беларусь.
Читать в источнике
Оценить153
с чего всё началось
Работники настаивают на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия, а также вывода силовиков из Жодино — города, в котором находится предприятие, сообщает «Sputnik Беларусь».News.ru08:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Общество
Хронологию гибели подлодки «Курск» восстановили спустя 20 лет
Народные новости вчера в 08:23
Здоровье
Британский генетик развеял популярные мифы о здоровом питании
Известный британский генетик Тим Спектор развеял популярные мифы о здоровом питании, пишет таблоид The Daily Mail.
МИР 24 00:54
Политика
Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия 09:55
Политика
Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.
RT на русском 11:24
Авто
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Будущей осенью российских водителей ждут как минимум три важных изменения.
Автоновости дня вчера в 02:43
Армия и оружие
Корабли ВМС Турции и Греции «соприкоснулись» в Средиземноморье
В Восточном Средиземноморье военные фрегат Турции Kemalreis (F-247) класса Barbaros и греческий Limnos "соприкоснулись" во время маневрирования.
Газета.Ru 13:14
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
Ведомости 09:58
Общество
Московским учащимся пропишут время входа и выхода из школ
В департаменте образования и науки Москвы сообщили, что для параллелей классов в столичных школах пропишут время входа и выхода из здания.
Московский Комсомолец 12:54
Происшествия
В Ивановской области трактор повредил газопровод
В Приволжском районе Ивановской области трактор повредил газопровод, машина и находящаяся вблизи опора ЛЭП загорелись.
RT на русском 12:51
Энергетика
Средняя стоимость бензина в РФ за неделю выросла на 2 копейки
Средняя потребительская цена на бензин в РФ с 3 по 9 августа 2020 года выросла на 2 копейки.
News.ru 12:50
Экономика
Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга
Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.
РБК 04:00
Экономика
Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП.
Известия 08:43
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании по РСБУ.
Ведомости 10:18
Происшествия
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Российская газета 11:57
Общество
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 12:03
Футбол
Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку
Фанаты московского "Торпедо" призвали Сергея Игнашевича уйти в отставку с поста наставника команды.
Газета.Ru 13:10
Футбол
«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»
Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает варианты трансфера нападающего Криштиану Роналду, сообщает испанский журналист Гильермо Балаге в подкасте BBC 5 Live Sport в Twitter.
Газета.Ru 04:34
Политика
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В качестве наказания предложено ввести санкции против РФ, сообщает Польское радио.
Городовой 09:43
Политика
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Газета.Ru 12:18
Политика
Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.
Газета.Ru 12:34
Происшествия
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
РИА Новости 10:32
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
РИА Новости 09:43
Политика
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru 10:21
Общество
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
С 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 686 рублей. Повышенная пенсия достигает 11 372 рубля.
RuNews24.ru вчера в 11:35
Политика
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Государственные Вести 10:06
Экономика
Регионы РФ получат свыше 18 млрд рублей на выплату детских пособий
Страна нуждается в выплате детских пособий. Для этого выделят 18,5 миллиарда рублей. Деньги будут распределены между субъектами РФ.
CT news 11:22