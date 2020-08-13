Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
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Руководство "БелАЗ" опровергло информацию о забастовке, пояснив, что прошла встреча с рабочими предприятия, чтобы обсудить происходящие в Беларуси события.В источнике
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Руководство «БелАЗа» сообщило, что на заводе прошла встреча с работниками, а не забастовка
Комсомольская правда05:56