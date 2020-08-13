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МонаВиста
МонаВиста

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

Руководство "БелАЗ" опровергло информацию о забастовке, пояснив, что прошла встреча с рабочими предприятия, чтобы обсудить происходящие в Беларуси события.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Руководство «БелАЗа» подтвердило встречу с рабочими, но не забастовку

Интерфакс07:15
РИА Новости

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

РИА Новости06:43
Lenta.ru

Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели

Lenta.ru05:53
Комсомольская правда

Руководство «БелАЗа» сообщило, что на заводе прошла встреча с работниками, а не забастовка

Комсомольская правда05:56
РБК

На БелАЗе заявили о встрече с работниками после сообщений о забастовке

РБК05:49
RT на русском

В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии

RT на русском05:40
ТАСС

«Белаз» опроверг информацию о забастовке

ТАСС06:01

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска
Интерфакс07:41
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Задержанному за взятку замглавы Колпино грозит до 12 лет заключения

Санкт-Петербург, 13 августа 2020, 11:51 — REGNUM Задержанному по подозрению в получении взятки заместителю главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексею Жукову грозит до 12 лет лишения свободы.
REGNUM04:51
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Американские ученые назвали простой метод лечения коронавируса

Как недавно выяснилось, S-белок или же белок-«шип» обладает сайтом узнавания, который позволяет коронавирусу прикрепляться к рецепторам на поверхности здоровой клетки, после чего проникать внутрь.
ToDay News Ufa18:30
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Глава участковой комиссии в Витебске признал фальсификацию в пользу Лукашенко

Председатель участковой избирательной комиссии №25 в Витебске Сергей Питаленко заявил, что под давлением переписал протокол выборов президента Беларуси на своем участке после голосования 9 августа в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
NewsFrol04:12
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Вассерман ответил на призыв Алексиевич к Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич надоела народу Белоруссии, она «не считает за людей» большинство жителей страны, проголосовавших на выборах президента за Александра Лукашенко.
ФАН06:03
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В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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