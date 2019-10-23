Экономика
РИА НовостиФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.РИА Новости05:38
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