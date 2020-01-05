Общество

Вести.RuВести.RuРоссиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
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с чего всё началось

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.
Российская газетавчера в 23:00

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Работодатели намерены в этом году в среднем повысить зарплаты на 10%

Эхо Москвы04:30

Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

РБК01:49

Работодатели раскрыли планы по повышению зарплаты россиянам

URA.Ruвчера в 23:30

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

РИА Новости01:18

Большинству россиян пообещали повысить зарплату

Lenta.ruвчера в 23:46

Большинству россиян решили повысить зарплату в 2020 году

Телеканал 360°01:39

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Российская газетавчера в 23:00
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Тольятти-Новости 02 января в 21:00
Происшествия

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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Хоккей. Рене Фазель: МЧМ-2023 точно пройдет в Новосибирске и Омске

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Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

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Гидрометцентр РФ предупредил о погодных аномалиях по всей России

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В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков.
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Армия и оружие

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Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
ФАН вчера в 19:00
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Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отказался подписывать новый контракт с клубом.
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«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется

Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Rusvesna.su 04:10
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