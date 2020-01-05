Общество
РИА НовостиРаботодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
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с чего всё началось
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.Российская газетавчера в 23:00
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Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
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В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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Политика
Трамп не исключил раскрытие данных разведки США об убийстве Сулеймани
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает обнародование данных разведки об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
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Народный артист России Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
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Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
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Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Общество
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Хоккей
Североамериканские фанаты предложили вручить титул MVP телекамере TSN
Фанаты из Северной Америки предложили дать титул MVP (Самого ценного игрока) телекамере, которая внесла весомый вклад в финал решающей встречи молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Музыка
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Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
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Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы.
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Стало известно, что научные сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН планируют в текущем году серьезно заняться изучением влияния соли на развитие гипертонии.
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Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
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Авто
Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными
Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.