Общество

РИА НовостиРИА НовостиРаботодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Читать в источнике
Комментировать1312
с чего всё началось

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

В каких сферах в 2020 году ощутимо вырастут зарплаты. Список профессий

URA.Ru11:26

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

РИА Новости01:18

Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

РБК01:49

Большинству россиян решили повысить зарплату в 2020 году

Телеканал 360°01:39

Работодатели намерены в этом году в среднем повысить зарплаты на 10%

Эхо Москвы04:30

Большинству россиян пообещали повысить зарплату

Lenta.ruвчера в 23:46

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Газета.Ru 11:00
Автоспорт

Каргинов: за 35 километров до финиша не выдержало колесо

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов прокомментировал итоги первого спецучастка «Дакара»-2020, на котором он показал седьмой результат.
Чемпионат 11:40
Культура

Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
ТАСС 10:32
Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 10:02
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»

Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Газета.Ru 10:41
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия 07:46
Происшествия

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Газета.Ru 11:13
Кино

Национальная сеть кинокритиков США назвала лучший фильм 2019 года

В номинации "Лучшая картина" победу одержал корейский филь "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.
Piter.tv 10:05
Здоровье

Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян

Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Утро.ru 05:26
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 03 января в 00:52
Хоккей

Россияне сыграют с канадцами в финале молодежного ЧМ по хоккею

Известия вчера в 16:54
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 03:56
Наука

Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов

Регион online 03 января в 08:13
Кино

Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 02 января в 13:23
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

Pravda.Ru вчера в 09:07
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов.
РИА Новости 03 января в 18:38
Происшествия

Четырехлетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге в Приморье

Следственные органы СКР по Приморскому краю начали проверку после гибели четырехлетней девочки, которая при спуске с горы на тюбинге врезалась в дерево.
Радио Комсомольская правда 02:20
Происшествия

Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией на севере Италии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии.
ТАСС 10:07
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 03 января в 16:10
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери

Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Наша версия 08:18
Политика

Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера

Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
News.ru 07:39
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Политика

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Российская газета 06:27
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Старейшая жительница Земли отметила 117-летие

Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России 10:44
Происшествия

На балконе в Киеве нашли связанные тела двух девушек

Связанные тела в шкафу нашла владелица жилья, сдававшая его погибшим. Судя по множественным ножевым ранениям, девушки были жестоко убиты.
Газета.Ru 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное