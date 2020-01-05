Общество
РИА НовостиРаботодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
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с чего всё началось
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.Российская газетавчера в 23:00
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Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
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Россияне сыграют с канадцами в финале молодежного ЧМ по хоккею
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Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
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Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Армия и оружие
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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Экономика
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов.
Происшествия
Четырехлетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге в Приморье
Следственные органы СКР по Приморскому краю начали проверку после гибели четырехлетней девочки, которая при спуске с горы на тюбинге врезалась в дерево.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
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На балконе в Киеве нашли связанные тела двух девушек
Связанные тела в шкафу нашла владелица жилья, сдававшая его погибшим. Судя по множественным ножевым ранениям, девушки были жестоко убиты.