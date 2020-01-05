Общество

ИзвестияИзвестияРаботодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам

Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия. От пересмотра зарплат в 2020 году отказались 19,8% компаний с российским капиталом.
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с чего всё началось

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Работодатели намерены в этом году в среднем повысить зарплаты на 10%

Эхо Москвы04:30

Работодатели раскрыли планы по повышению зарплаты россиянам

URA.Ruвчера в 23:30

Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

РБК01:49

Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году

РИА Новости01:18

Большинству россиян пообещали повысить зарплату

Lenta.ruвчера в 23:46

Работодатели сообщили о намерении повысить зарплаты в 2020 году

Коммерсантъ03:10

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Российская газетавчера в 23:00
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Что изменится для автомобилистов России в 2020 году

Согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» специализированные дилеры обязаны будут выдавать при продаже автомобиля весь пакет документов с ключами покупателю.
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Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.
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