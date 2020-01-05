Остальные планируют ее повысить в течение первого полугодия. "Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом", - уточнили в HeadHunter. Аналогичный прогноз делают и эксперты портала "Работа ру".

с чего всё началось

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

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