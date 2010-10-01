Экономика

REGNUMREGNUMРаботу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной

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Построено и введено в эксплуатацию за указанный период 49 многоквартирных домов. Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства. Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина в очередной раз отложили строительство социального жилья.
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Сахалинцы стремятся быстрее погасить обязательства по ипотеке перед СИА

Сахалин.Инфо19:04

Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной

REGNUM00:17
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