Экономика
REGNUMРаботу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Построено и введено в эксплуатацию за указанный период 49 многоквартирных домов. Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства. Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина в очередной раз отложили строительство социального жилья.
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Происшествия
Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Общество
В России в 2019 году было продано 30 млн смартфонов
За прошлый год средняя цена устройств увеличилась на 1 тыс. руб. и составила 16,5 тыс. руб. По данным "Связного", рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом мог составить около 1% в натуральном и 7% — в денежном выражении.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Футбол
Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Происшествия
Член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки
Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Здоровье
В Нижегородской области построят современный онкоцентр
В год в областном онкологическом центре смогут лечиться 30 тыс жителей Нижегородской области и 3 тыс приезжих из других регионов.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Чиновник из Минстроя России возглавил МинЖКХ на Сахалине
В федеральном Минстрое Юрия Борисов занимался анализом работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработкой проектов в этой области.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Армия и оружие
США признали терактом стрельбу на базе ВМС во Флориде
Власти США назвали стрельбу на авиабазе во Флориде, которую 6 декабря 2019 года устроил военнослужащий из Саудовской Аравии, террористическим актом.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Наука
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека
Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Наука
У людей понизилась нормальная температура тела — исследование
За последние полтора столетия температура тела здорового человека понизилась на четыре десятых градуса, заявили исследователи из Стэнфордского университета (США).
Общество
Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Общество
Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев
В ответе Минтранса поясняется, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно.