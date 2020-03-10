Энергетика

РБКРБКРаботу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода. «Сейчас речь идет о второй половине марта», — сообщили в «Газпроме».
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Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

РБКвчера в 15:16

Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте

RT на русскомвчера в 15:02

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Интерфаксвчера в 12:26

«Газпром» остановит «Силу Сибири»

Lenta.ruвчера в 13:41

Газопровод «Сила Сибири» приостановят на профилактику во второй половине марта

ТАССвчера в 13:28

«Газпром» и CNPC запланировали приостановку «Силы Сибири»

Известиявчера в 12:51

«Силу Сибири» отправят на профилактику

Коммерсантъвчера в 15:02
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