Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода. «Сейчас речь идет о второй половине марта», — сообщили в «Газпроме».

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Здоровье Украинское правительство объявило о трехнедельном карантине в стране Украинское правительство предприняло ряд мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса, введя трехнедельный карантин на всей территории страны.

Политика Украина частично закроет границы из-за коронавируса Ранее власти Украины объявили, что по всей стране введут трехнедельный карантин из-за угрозы коронавируса: будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, спортивные состязания станут проводиться без зрителей.

Происшествия При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека По данным издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.

Футбол Экс-сотрудник сборной России: Евро-2020 перенесут с вероятностью 99% Тележурналист Мурад Латипов, сотрудник сборной России на чемпионате мира 2018 года, заявил о том, что с высокой долей вероятности Евро-2020 перенесут на более поздний срок из-за коронавируса.