Общество
РБКРаботу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода. «Сейчас речь идет о второй половине марта», — сообщили в «Газпроме».
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Политика
Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон. Трансляцию выступления президента вел РБК.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Культура
В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»
В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Афганистана
Футбол
«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
«Лейпциг» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1\8 финала турнира немецкий клуб обыграл «Тоттенхэм».
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Экономика
СП: Реализация проекта по культурному наследию в РФ отстает от сроков
Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП, реализация отстает от плановых сроков - были выявлены "факты недостижения целей и ожидаемых результатов" по контрактам, которые были заключены при реализации трех подпроектов.
Кино
Режиссёр «Новых мутантов» опроверг слухи о пересъёмках
В новом интервью режиссёр «Новых мутантов» Джош Бун опроверг слухи о том, что фильм прошёл через ряд дополнительных съёмок.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Общество
Лебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в Москве.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Экономика
Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти
Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Шоу-бизнес
Тимати сфотографировался без татуировок и поразил поклонников
Фотография появилась в Instagram-аккаунте рэпера Тимати. На ней у артиста нет ни одной татуировки, что крайне удивило фанатов.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Общество
Занятия первой смены отменили в школах Южно-Сахалинска
Сегодня, 11 марта, в связи с прохождением снежного циклона отменены занятия первой смены в школах Южно-Сахалинска.
Политика
США назвали российское вооружение для продления СНВ-3
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.