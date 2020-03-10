Энергетика
РБКРаботу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода. «Сейчас речь идет о второй половине марта», — сообщили в «Газпроме».
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с чего всё началось
"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года.Интерфаксвчера в 12:26
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