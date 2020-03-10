Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику

В Управлении информации ПАО "Газпром" отметили, что запущенный для экспорта в Китай в 2019 году газопровод нуждается в профилактике, как и любой другой. Там также уточнили, что взаимодействующие стороны договаривались о проведении технических работ весной и осенью.
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Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

РБК15:16

Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте

RT на русском15:02

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Интерфакс12:26

«Газпром» остановит «Силу Сибири»

Lenta.ru13:41

«Газпром» и CNPC запланировали приостановку «Силы Сибири»

Известия12:51

Газопровод «Сила Сибири» приостановят на профилактику во второй половине марта

ТАСС12:40

«Силу Сибири» отправят на профилактику

Коммерсантъ15:02
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