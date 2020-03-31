с чего всё началось

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00. Соответствующая мера принята в связи с распространением коронавируса и снижением пассажиропотока, уточняет телеканал «78».

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Общество СМИ сообщили о возможной изоляции медперсонала больницы в Коммунарке В инфекционной больнице в Коммунарке после известия о заражении коронавирусом главврача Дениса Проценко решается вопрос о судьбе остального медперсонала.

Общество Сибирские регионы перешли на режим самоизоляции Режим самоизоляции в Новосибирской области вступает в силу 31 марта в 16.00 по московскому времени.

Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.

Общество В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Общество Число заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.

Здоровье Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.

Экономика Налог на банковские вклады смягчили Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.

Общество Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.

Музыка «Евровидение-2020» заменят специальным шоу Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Происшествия В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.

Финансы Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.

Шоу-бизнес Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.