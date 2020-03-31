Коронавирус

ИзвестияИзвестияРаботу метро в Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00. Соответствующая мера принята в связи с распространением коронавируса и снижением пассажиропотока, уточняет телеканал «78».
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь
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78.ru10:26

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Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции

КП - Санкт-Петербург15:07

От 2,5 миллионов - до пустого вагона. Почему вход в метро Петербурга закроют в 22:00

Фонтанка.Ру14:53

В расписание городского транспорта внесли дополнительные изменения

Петербургский дневник10:12

С 31 марта в Петербурге изменится движение наземного транспорта

Телеканал Санкт-Петербург10:46

С 1 апреля метро Петербурга работает до 22:00, наземный транспорт до 23:00

Невские Новости11:32

В Петербурге увеличены интервалы движения на десятках маршрутов наземного транспорта

78.ru10:26

Расписание городского транспорта в Петербурге изменилось

Питерские заметки12:33
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Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM 19:49
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

В Новосибирске в результате ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский. Об этом сообщает телекомпания «Вести Новосибирск».
RT на русском 01:24
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске

Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
АСТВ 18:22
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Футбол

Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
Metaratings 17:22
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 21:38
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Общество

СМИ сообщили о возможной изоляции медперсонала больницы в Коммунарке

В инфекционной больнице в Коммунарке после известия о заражении коронавирусом главврача Дениса Проценко решается вопрос о судьбе остального медперсонала.
РБК 10:56
Общество

Сибирские регионы перешли на режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Новосибирской области вступает в силу 31 марта в 16.00 по московскому времени.
Российская газета 08:00
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 01:40
Общество

В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес

Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:17
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми

Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
ТАСС 13:39
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня 02:00
Шоу-бизнес

Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале

Врач, проходящий ординатуру в Бруклине, Александр Иванов симптомы, свойственные при инфицировании COVID-19, о которых теперь знают все – почувствовал на работе.
Вести.Ru 18:35
Здоровье

Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Мойка78 13:26
Общество

В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 05:12
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
BFM.ru 19:20
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 15:44
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть

Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Газета.Ru 21:08
Общество

Из-за карантина жители Барнаула не могут вернуться из разных стран

Из-за введенного в России карантина жители Барнаула не могут вернуться домой из разных стран.
Ugpressa.ru 16:23
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 11:19
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