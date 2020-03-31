Коронавирус
ИзвестияРаботу метро в Петербурге ограничат
В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00. Соответствующая мера принята в связи с распространением коронавируса и снижением пассажиропотока, уточняет телеканал «78».
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь.78.ru10:26
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Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции
КП - Санкт-Петербург15:07
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Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Происшествия
В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский
В Новосибирске в результате ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский. Об этом сообщает телекомпания «Вести Новосибирск».
Происшествия
Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске
Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Футбол
Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса
Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
СМИ сообщили о возможной изоляции медперсонала больницы в Коммунарке
В инфекционной больнице в Коммунарке после известия о заражении коронавирусом главврача Дениса Проценко решается вопрос о судьбе остального медперсонала.
Общество
Сибирские регионы перешли на режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Новосибирской области вступает в силу 31 марта в 16.00 по московскому времени.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Общество
В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес
Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми
Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео
Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале
Врач, проходящий ординатуру в Бруклине, Александр Иванов симптомы, свойственные при инфицировании COVID-19, о которых теперь знают все – почувствовал на работе.
Здоровье
Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Общество
В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Экономика
Налог на банковские вклады смягчили
Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина
На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть
Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Общество
Из-за карантина жители Барнаула не могут вернуться из разных стран
Из-за введенного в России карантина жители Барнаула не могут вернуться домой из разных стран.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции
Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.