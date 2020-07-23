Общество
Город+Работу мини-баров и кафе в Петербурге урегулирует рабочая группа
Члены рабочей группы займутся внесением в законодательство Петербурга дополнений, касающихся деятельности мини-баров. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. По словам Александра Беглова, к решению проблемы нужно подойти взвешенно.
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До вступления закона в силу – 1 января 2021 года – еще есть время. За этот срок рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров. Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости.
— Александр Беглов, российский политикГород+ 09:52
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В Петербурге создадут рабочую группу, которая урегулирует деятельность малых баров и кафе
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