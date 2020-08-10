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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Работу ряда цехов приостановили на Белорусском металлургическом заводе

Работу ряда цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), расположенном в городе Жлобине, приостановили. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на информированные источники.В источнике
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Московский Комсомолец

Оценены потери от забастовки на Белорусском металлургическом заводе

Московский Комсомолец13:52
RT на русском

На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы

RT на русском11:19
Коммерсантъ

Руководство БМЗ отрицает информацию о забастовке

Коммерсантъ12:16
РБК

Глава белорусского завода опроверг сообщения о начале забастовок

РБК12:11
Взгляд.ру

На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке

Взгляд.ру11:59
ТАСС

Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о якобы готовящейся забастовке

ТАСС11:55
РИА Новости

Белорусский металлургический завод приостановил работу

РИА Новости10:32

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Судья Казарцев заявил, что не считает второй пенальти в ворота «Спартака» явной ошибкой

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), прокомментировал своё решение назначить пенальти в ворота хозяев в концовке встречи.
Чемпионат14:43

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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