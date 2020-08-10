Работу ряда цехов приостановили на Белорусском металлургическом заводе
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Работу ряда цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), расположенном в городе Жлобине, приостановили. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на информированные источники.В источнике
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