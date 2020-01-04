Армия и оружие
Газета.RuРаботу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН
"Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке", - сказал Чмутин. Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным.
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с чего всё началось
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин ответил на вопросы о том, какова опасность «случайного пуска» в подобной ситуации.Московский Комсомолец06:13
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