Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин ответил на вопросы о том, какова опасность «случайного пуска» в подобной ситуации.

с чего всё началось

"Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке", - сказал Чмутин. Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным.

Автоспорт Врач прокомментировал состояние Шумахера Аччарри прокомментировал слова жены гонщика Коррины Шумахер, которая заявила, что «большие вещи начинаются с маленьких шагов».

Здоровье Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.

Футбол Трансферная зима РПЛ. Чалова и Азмуна ждут в Англии Чалов в АПЛ Претенденты: «Челси», «Брайтон», «Кристал Пэлас» Источники: Sky Sports, Goal.com, Standard.co.uk, The Sun Хотя нынешний сезон складывается для форварда ЦСКА далеко не так успешно, как предыдущий, по итогам которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (в нынешнем первенстве — всего 5 голов в 19 матчах), к нему сохраняется живой интерес в Англии.

Политика Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани "Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Происшествия Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".

Армия и оружие Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300 Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.