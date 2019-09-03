Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинская Рада лишила депутатов неприкосновенности

Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности. Тогда за изменение статьи проголосовали 363 человека, один воздержался.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
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