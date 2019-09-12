Политика

RT на русскомRT на русскомРада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины». Трансляцию заседания Рады вёл телеканал «112 Украина».
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