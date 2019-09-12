Политика
RT на русскомРада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины». Трансляцию заседания Рады вёл телеканал «112 Украина».
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Религия
Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла
Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Администрация сервиса микроблогов Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Политика
Киев приветствует поддержку конгресса США по вопросу военной помощи
Посольство Украины в Вашингтоне поприветствовало поддержку конгрессом США решения, которое позволит разблокировать около $400 млн помощи украинским вооружённым силам.
RT на русском 17:00
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Михаэль Шумахер пришел в сознание
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Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ
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Что не так с металлами на Луне: загадка для астрономов
Около полувека назад астронавты привезли со спутника первые пробы грунта - несколько сотен килограммов лунной пыли и породы.
Популярная механика 09 сентября в 12:51
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о том, что он высоко оценивает возможность военного взаимодействия между двумя странами.
Телеканал Санкт-Петербург 14:42
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Букмекеры: следующий фильм про Человека-паука может выйти с новым актером в главной роли
Последний фильм про Человека-паука принес его создателям более 1,1 млрд долларов.
Bookmaker-ratings.ru 10 сентября в 08:31
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Школьника с прической Златана пригласили на матч сборной России
Школьник выбрил виски и собрал обесцвеченные волосы в пучок, чтобы походить на своего кумира - легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который сейчас защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Firefox сможет игнорировать блокировки сайтов
Ожидается, что данная функция будет внедрена в браузер Firefox в ближайшее время, что в перспективе позволит обходить любые блокировки, включая перспективную «глубокую» фильтрацию DPI, которую планирует применять Роскомнадзор.
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Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
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Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Мэддокс Джоли-Питт впервые прокомментировал конфликт с отцом
Старший приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, 18-летний Мэддокс, уехал подальше от Голливуда – в Сеул, но и там до него добрались вездесущие папарацци.
Sunmag.me 08:00
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Овечкин прокомментировал кокаиновый скандал с участием Кузнецова
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о кокаиновом скандале, в центре которого оказался нападающий Евгений Кузнецов.
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Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Космос
Китай успешно запустил три спутника
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 01:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Энергетика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил линейку недорогих телевизоров
Российский бренд BQ объявил о запуске нового направления. Речь идет о производстве телевизоров.
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Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
Lenta.ru 17:23
Футбол
Каррера может возглавить «Оренбург», «Рубин» или «Динамо»
У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале» Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана.
Чемпионат 18:00
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Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.
ТАСС 17:11
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Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер
Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
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В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов
Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.
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Honda представила серийный электрокар Honda e
Как сообщают журналисты издания speedme.ru, первый серийный электрокар японской компании Honda получил специальные боковые камеры, установленные вместо традиционных зеркал, с которых на дисплеи в салоне транслируется внешнее изображение.
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В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
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Это’О: хотел бы, чтобы Моуринью возглавил «Барселону» или «Мальорку»
Было бы здорово, если бы Моуринью вернулся в «Барселону». Хотел бы попросить его возглавить «Мальорку».
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