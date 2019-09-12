Политика
RT на русскомРада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины». Трансляцию заседания Рады вёл телеканал «112 Украина».
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УЕФА определился с названием для третьего еврокубка
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
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Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
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«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
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Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
РИА Новости 13:21
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Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
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Футбол
Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.
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Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Армия и оружие
Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой
Венесуэла, проводя военные учения на границе с Колумбией, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию, сообщил президент страны Николас Мадуро.
РИА Новости 10 сентября в 19:25
Здоровье
Центр паллиативной помощи для детей предлагается создать в Севастополе
Во время объезда межучреждений Севастополя Развожаевым и идеологом проекта ОНФ "Регион заботы" Анной Федермессер было высказано предложение не передавать детей старше четырех лет из Дома малютки в больницы, а продолжать их реабилитацию или паллиативный уход в этом учреждении и создать специализированный центр, где дети смогут находиться до 18 лет.
ТАСС 10:10
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Политика
Зеленский перешел на мат из-за «кнопкодавства» депутатов Рады
"Если пропустить маты - не было", - ответил Арахамия на вопрос журналиста, была ли реакция украинского лидера на информацию на нарушение Конституции народными избранниками.
ТВ Центр 10:54
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM вчера в 05:46
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
REGNUM вчера в 01:18
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru 10 сентября в 03:30
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан
В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.
Журналистская правда 07:10
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили вчера в 05:32
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
Вести.Ru 03:47
Политика
Зеленский: «Северный поток-2» является угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы, связанные с проектом "Северный поток-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.
Независимая газета 11:55