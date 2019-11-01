Политика

RT на русскомRT на русскомРада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций. Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.
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