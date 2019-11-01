Политика
RT на русскомРада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций. Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.
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Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации», — заявил Криклий в эфире украинского телеканала «1+1».
URA.Ru 05:13
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Вести.Ru 11:24
Кино
Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия
Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
VSE42.RU 30 октября в 23:57
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Футбол
Российский футболист Кабаев оказался в списке самых красивых игроков Гондураса
Discover24 06:02
Происшествия
Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан
В Екатеринбурге умер бегун Сергей Зобнин. Как пишет Е1, его называли городской легендой.
ТагилСити.ру 10:22
Политика
Американцев удивила перевозка Су-34 по трассе под Воронежем
Минобороны РФ провело буксировку истребителей Су-34 в Воронеж из Бутурлиновки на собственных шасси этих самолётов без использования специального транспорта, что вызвало удивление у американского издания The Aviationist.
Life.ru вчера в 15:19
Общество
Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
BFM.ru 10:53
Политика
Владимир Путин посетит Будапешт
Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
ГЛАС.RU 29 октября в 11:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Экономика
Глава ФРС США оценил новое снижение ставки
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл прокомментировал решение финансового регулятора снизить в среду, 30 октября, процентную ставку на 25 базисных пунктов.
Газета.Ru 30 октября в 15:32
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США
Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.
ТАСС 11:39
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Общество
МЭР предложил перевести банки и ТЭК на российский софт
Талыбов обратил внимание: действующее законодательство не позволяет российскому правительству устанавливать требования об использовании отечественного программного обеспечения и оборудования на объектах КИИ.
Право.ру 04:59
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
РИА Новости вчера в 14:51
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26