Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций. Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.

Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

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