Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК. За отставку главы правительства проголосовали 353 депутата, против — 0. 49 депутатов воздержались. Перед голосованием в Раде выступил президент Владимир Зеленский.

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