Политика
РБКРада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК. За отставку главы правительства проголосовали 353 депутата, против — 0. 49 депутатов воздержались. Перед голосованием в Раде выступил президент Владимир Зеленский.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
В Верховной Раде Украины должен решиться вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука
Первый каналвчера в 23:19
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
Армия и оружие
Террористы попытались применить химическое оружие в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб группа боевиков (примерно 15 человек) попыталась взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Верховная Рада приняла отставку Гончарука с поста премьера
Верховная Рада Украины 4 марта приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
Музыка
Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»
Армия и оружие
Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Хоккей
Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Оттаву» в НХЛ
У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун. Российский форвард хозяев отдал четыре результативные передачи.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Политика
Зеленский заявил, что кабмину нужны «новые мозги и сердца»
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады заявил, что правительству «нужны новые мозги и новые сердца», пишет ТАСС.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Культура
Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении
Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.
Происшествия
СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
О возбуждении уголовного дела по статье убийство Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Экономика
Путин объяснил разницу между стабильностью в экономике и застоем
Президент РФ Владимир Путин объяснил, чем отличается стабильность в экономике от застоя.
Здоровье
Саратовская область сможет избавиться от дефицита медиков лишь через 6 лет
Проблема острого кадрового голода в системе здравоохранения в Саратовской области не будет решена еще в течение 5-6 лет.
Наука
Предложен кандидат на роль темной материи
Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".