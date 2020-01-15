Политика

Life.ruLife.ruРада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Верховная рада приняла решение возобновить работу постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Соответствующее решение было принято в четверг, 16 января. Согласно итогам голосования, за проголосовало 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Верховная рада приняла решение о возвращении Украины в ПАСЕ

ФАН12:55

Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

ТАСС11:41

Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

Известия11:07

Верховная рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РЕН ТВ11:20

Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Life.ru11:38

Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ

РБК11:28

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

РИА Новости10:50
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