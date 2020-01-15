Политика
Life.ruРада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ
Верховная рада приняла решение возобновить работу постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году. Соответствующее решение было принято в четверг, 16 января. Согласно итогам голосования, за проголосовало 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Политика
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Гаджеты
Процессоры Intel Xeon Scalable подешевели
Один из двух лидеров на рынке процессоров, компания Intel снизила цены на свои топовые дорогие процессоры.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Армия и оружие
Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран
Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Политика
Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
Общество
Регулярный секс поможет задержать наступление менопаузы
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Мишустин назвал главные задачи на посту премьера
У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Политика
Опубликована запись критики Зеленского премьер-министром
YouTube-канал под названием «Как обмануть президента» опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, премьер-министр Украины Алексей Гончарук критикует президента страны Владимира Зеленского.
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Армия и оружие
Обзор японских СМИ: Япония не хочет воевать на Ближнем Востоке
Начало 2020 года ознаменовалось в Японии серьезным политическим штормом, разбушевавшимся на фоне принятого правительством страны в конце 2019 года решения о направлении ограниченного японского военного контингента на Ближний Восток.
Политика
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Политика
Россия и США провели консультации по стратегической безопасности
Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.