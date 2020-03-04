Политика
Деловое.ТВРада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра
Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. За это выступили 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь по закону уход главы кабинета министров влечет за собой отставку всех министров.
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Политика
Верховная рада утвердила нового премьера Украины
Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
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Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния.
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Новинка может похвастаться смелым внешним видом, вдохновленным концепт-каром EXP 100 GT, показанным в прошлом году.
Кино
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BMW презентовала новый логотип марки
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Общество
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Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
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Игры
Project Maverick: в сети нашли упоминание новой игры по Star Wars
Игра называется Star Wars: Project Maverick.
Хоккей
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Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
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Авто
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Происшествия
Врачи не смогли спасти кисть подростку, попавшему в ДТП с автобусом в Ульяновской области
Подросток, пострадавший 29 февраля в ДТП с автобусом на трассе в Ульяновской области и находящийся на лечении в Москве, находится в стабильном состоянии, однако кисть руки после операции не прижилась.
Наука
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Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Спорт
Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
Наука
Австралийский спутник будет определять потенциальные пожары в стране
Ученые отметили, что они хотят избежать повторения сезон пожаров 2019-2020 годов.