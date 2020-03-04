Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. За это выступили 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь по закону уход главы кабинета министров влечет за собой отставку всех министров.

Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра

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