Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВРада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра

Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. За это выступили 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь по закону уход главы кабинета министров влечет за собой отставку всех министров.
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Рада отправила в отставку премьера Гончарука

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