В Верховной Раде прошло голосование за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. При необходимых 226 голосах, 353 депутата поддержали снятие Гончарука с занимаемой должности, пишет ТАСС.

Футбол Гончаренко прокомментировал проигрыш «Спартаку» в Кубке России Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

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Гаджеты В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.