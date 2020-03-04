Политика

ДождьДождьВерховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Гончарука

В Верховной Раде прошло голосование за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. При необходимых 226 голосах, 353 депутата поддержали снятие Гончарука с занимаемой должности, пишет ТАСС.
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Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Гончарука

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Рада отправила в отставку премьер-министра Украины

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Правительство Украины отправлено в отставку

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Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука

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Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

РБК09:49
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Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
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Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

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Еще одна призрачная галактика миллионы лет назад оставила водородную рябь на диске Млечного Пути, третье столкновения заставило некоторые звезды двигаться по необычным орбитам.
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