Политика
ДождьВерховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Гончарука
В Верховной Раде прошло голосование за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. При необходимых 226 голосах, 353 депутата поддержали снятие Гончарука с занимаемой должности, пишет ТАСС.
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Политика
Евросоюз может ускорить помощь беженцам из Сирии в Турции
Европейский Союз (ЕС) готов ускорить оказание поддержки сирийским беженцам в Турции, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Футбол
Гончаренко прокомментировал проигрыш «Спартаку» в Кубке России
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Происшествия
Бывшую киберспортсменку осудили на 116 лет за мошенничество
Происшествия
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусом
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Футбол
Сульшер: «Руни хочет доказать, что старый пёс ещё может сражаться»
Руни был фантастическим игроком «Манчестер Юнайтед». Он долго играл здесь, выиграл много трофеев, он лучший бомбардир в истории клуба.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Армия и оружие
Новое видео уничтожения сирийского «Панциря-С1» может оказаться фейком
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Кино
Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты»
Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Кино
Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала
Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Политика
Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.
Происшествия
В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Еще одна призрачная галактика миллионы лет назад оставила водородную рябь на диске Млечного Пути, третье столкновения заставило некоторые звезды двигаться по необычным орбитам.
Гаджеты
В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада
Как передает ToDay News Ufa, речь – о PlayStation 5 и контроллере DualShock 5. Изображения созданы ресурсом LetsGoDigital в сотрудничестве с Concept Creator.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка
В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Хоккей
Котляревский: «Спартак» сегодня играл лучше «Динамо»
Счет еще только 0:2, ничего не потеряно. Нам неважно, что проиграли «Динамо» шесть матчей подряд, сегодня мы были лучше.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак про отношения с Земфирой и Сурковым
Актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказала об отношениях с певицей Земфирой.